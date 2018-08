Há histórias assim no nosso mundo: “Este rapaz tem o corpo marcado por cicatrizes. Ele e o melhor amigo pagaram a traficantes para os levarem de carrinha até à Líbia. Iam apertados com tanta gente, a carga era excessiva e isso diminuía a velocidade e atrasava a viagem. Então, aleatoriamente, os traficantes pegaram em algumas pessoas e dispararam. Mataram-nas. Uma delas era o melhor amigo do rapaz”. Há de ler isto e mais em baixo. Porque há histórias assim no nosso mundo

Texto Marta Gonçalves

Queimaram-no com isqueiros. Bateram-lhe com tacos. Feriram-no com facas. Atingiram-no com balas. Verteram água a ferver pelo seu corpo. Tem 16 anos. Dele não sabemos o nome, mas conhecemos um pouco da história. É natural da Somália, mas há três anos que chegou à Líbia. Foi lá que pagou a traficantes e foi também de lá que partiu para a travessia do Mediterrâneo. O seu corpo está todo marcado. As cicatrizes de quem foi torturado durante tempos que lhe pareceram infinitos estão ferrados na pele escura. Agora já está outra vez em terra. Algures em Malta, depois de ter sido resgatado pelo Aquarius, o navio operado pelas organizações não-governamentais SOS Méditerranée e Médicos Sem Fronteiras.

Tinha 12 ou 13 anos quando deixou a sua casa, fugiu da Somália com um amigo. Na Líbia, os dois foram torturados. Imploraram que os matassem, não queriam continuar a viver assim. “Os seus corpos são a prova de tudo aquilo por que passaram. Quase todos estiverem meses em cativeiro, sem água ou comida”, conta Aloys Vimard, coordenador dos Médicos Sem Fronteiras a bordo do navio. “O aterrador é que ao longo de todo esse tempo estiveram expostos a grandes níveis de violência: espancamentos, tortura - por exemplo, choques elétricos. É muito difícil ouvir as suas histórias mas estamos aqui também para isso.” Foi durante uma manhã, ainda o Aquarius navegava, que o rapaz de 16 anos contou a sua história a Aloys Vimard.

As 141 pessoas que esta quarta-feira desembarcaram – incluindo 67 menores desacompanhados – estiveram cinco dias no mar, durante quatro não sabiam para onde iam. O convés do navio tornou-se uma espécie de casa temporária, onde se criaram sombras para combater o calor. O mar estava calmo, não havia vento e isso ajudou. Os migrantes são incluídos nas tarefas diárias do Aquarius: limpeza, distribuição das refeições. A ideia é que se sintam úteis, que de alguma forma tenham normalidade e recomecem a ter controlo das suas vidas.

“Basta abrir-lhes os braços, olhá-los nos olhos e tratá-los como pessoas.” Ainda há uns dias, três mulheres da Eritreia cantavam no convés. Aloys aproximou-se. Tentaram falar, mas não se perceberam. Então cantaram apenas. E entenderam-se. “É-me impossível descrever isto.” Há guitarras, baterias e um acordeão. A música ajuda e a equipa já leva instrumentos a bordo por isso mesmo - são distribuídos pelos migrantes e ficam ali a cantar, a tocar, só a passar o tempo.