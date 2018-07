Turismo

Alojamento local pode agravar a quota do condomínio em 30%

Quotas agravadas em 30%, seguro multi-riscos para prevenir danos nas partes comuns, livros em várias línguas para os turistas, placas obrigatórias à porta. A lista das obrigações que o alojamento local enfrenta foi aprovada esta terça-feira e é longa

Texto Conceição Antunes e Elisabete Miranda

Depois de longos meses de discussão, os deputados deram esta quarta-feira um passo decisivo para fechar o controverso dossiê do alojamento local. As medidas votadas esta terça-feira no Parlamento na especialidade ficam aquém das propostas arrojadas que foram inicialmente avançadas pelos deputados do PS (fazendo depender esta atividade da autorização prévia dos condomínios), mas, ainda assim, acabam por trazer obrigações e custos acrescidos para quem explora um alojamento local.

Uma das medidas que poderá pesar no bolso de quem explora um alojamento local passa pelo valor da quota do condomínio, que pode ser agravada até mais 30%, com o objetivo de financiar o desgaste das partes comuns do prédio. Para isso, contudo, é preciso que o condomínio faça uma alteração ao regulamento interno onde estabeleça as regras para a fixação deste agravamento, e que o regulamento interno seja aprovado sem votos contra, numa assembleia onde estejam representados pelo menos dois terços da permilagem.

Mais custos também é o que decorre da obrigação de os proprietários de um alojamento local terem um seguro multirriscos que cubra danos acrescidos nas partes comuns dos prédios e de disporem de um livro de informações em pelo menos duas línguas estrangeiras, além do inglês, onde especifiquem as regras gerais do prédio bem como os cuidados a ter para evitar perturbações que causem incómodo e afetem o descanso da vizinhança. Passa ainda a ser obrigatória a afixação de uma placa identificativa à porta de todos os apartamentos, estabelecimentos de hospedagem ou quartos que funcionem como alojamento local.

Os condomínios passam a poder, em caso de acordo “por maioria de permilagem”, queixar-se do alojamento local à autarquia - que de futuro ganha amplos poderes.

Desde logo, cabe-lhe a si decidir sobre a bondade das queixas que chegam dos vizinhos de um alojamento local e que, no limite, podem decretar o encerramento do estabelecimento. Além disso, as câmaras ganham igualmente poderes para fechar estabelecimentos que não cumpram os requisitos básicos em matéria de registo e de segurança. Igualmente relevante em áreas de maior pressão turística é o poder que as câmaras conquistam para fixar quotas à instalação de novos alojamentos locais em zonas de maior sobrecarga face ao número de casas para habitação.

Os condomínios, por seu turno, além de poderem aprovar um agravamento das quotas e de se poderem opor a um alojamento local nas suas frações (em casos comprovados e que terão de ser remetidos à câmara), ganham também poder para autorizar previamente a instalação de um hostel no prédio.

As propostas foram aprovadas na especialidade pelos deputados esta terça-feira, em sede da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação e serão amanhã, quarta-feira, votadas no Parlamento em plenário. Na sua maioria, as propostas aprovadas tiveram origem no grupo parlamentar do PS.

Depois de fixada a sua redação final, transitarão para as mãos do Presidente da República, entrando em vigor no prazo de 60 dias após a sua publicação em Diário da República. Os deputados do PS chegaram a equacionar propor que a lei só entrasse em vigor em 2019, mas acabaram por recuar.