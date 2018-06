Mundial 2018

Jorge Andrade

“Despedir Lopetegui foi uma estupidez. Soubemos que Scolari ia para o Chelsea no Euro 2008 e correu bem”

Pouco depois de Espanha ter trocado de selecionador, Jorge Andrade ainda não escondia o espanto. Apesar de considerar que a decisão é errada, o central titular do Euro 2004 diz que a notícia é boa para Portugal, que defronta o país vizinho esta sexta-feira, a partir das 19h, na sua estreia no Mundial. Estranhando que os jogadores portugueses do Barça tenham ficado fora dos 23 de Fernando Santos, está preocupado com Rui Patrício mas não com a seleção, que tem mais alternativas do que no euro do nosso contentamento

Texto Isabel Paulo Foto Rui Duarte Silva

Vamos começar pela notícia-bomba. Julen Lopetegui acaba de ser despedido...

Acabei de saber, e achei que era impossível. Já se sabia que ia para o Real Madrid, mas nunca me passou pela cabeça que o despedissem a dois dias do jogo com Portugal...

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, afirmou que há normas de conduta a cumprir na Federação que não lhe deixaram outra opção.

Que estupidez! Quantos jogadores não decidem o seu futuro durante o Mundial ou o Europeu? Claro que o selecionador tem de ser o selecionador de todos, do Barça ao Real Madrid. Acho que a decisão se deve ao facto de Espanha ser um país dividido pela questão da Catalunha. A Federação terá temido que pudesse beneficiar os jogadores do Real. Já passámos por isso e ninguém foi despedido. Toda a gente sabia que Scolari já tinha apalavrado contrato com o Chelsea durante o Euro 2008...

Foi anunciado no site do Chelsea no dia em que Portugal se apurou para os quartos-de-final.

É triste para os jogadores saberem que o seu selecionador se vai embora no final da competição, mas em termos desportivos, jogando-se as fases finais de mundiais e europeus no defeso, é normal que tal aconteça.

E não perturba os jogadores?

No nosso caso, não. Ate conseguimos gerir a situação muito bem. Mesmo entre colegas, que decidiram o futuro em plena prova. No Euro 2004, o Deco estava a negociar com o Barcelona, outros jogadores com o Chelsea, e a equipa manteve-se sempre unida. E desportivamente as coisas até correram bem.

Ou seja, a Federação espanhola precipitou-se sem razão.

É preciso perceber o contexto, mas para mim foi uma opção claramente precipitada. Não é a dois dias do início de um Mundial que se mexe na equipa técnica, o que julgo irá prejudicar o jogo da seleção. É uma opção errada, embora o contexto espanhol seja diferente do português.

Um grupo de jogadores, entre os quais Sérgio Ramos, tentou travar a saída de Lopetegui. Alguns terão dito que sem ele não haverá hipótese de a seleção, uma das quatro favoritas ao título, vencer...

Ficou mais difícil. O futebol é uma caixinha de surpresas, mas desportivamente trará certamente problemas. Ganhar nestas circunstâncias será mesmo sorte. Para se fazer uma equipa ganhadora é preciso trabalho, dedicação e confiança, que não se conquista em dois dias. Quem anda no futebol sabe que o relacionamento com o novo líder não é automático. Até pode não se refletir no primeiro jogo, com Portugal, mas lá mais para a frente vai mudar todo o trajeto da equipa no Mundial.