O Expresso conversou com o investigador Tássio Franchi sobre a chegada ao Brasil dos refugiados venezuelanos. Franchi esteve recentemente na fronteira de Pacaraima e em Boa Vista. E diz que os confrontos na fronteira não vão beneficiar os candidatos de direita nas presidenciais de 7 de outubro no Brasil

No estado brasileiro de Roraima, o menos populoso do Brasil, vivem pouco mais de meio milhão de pessoas, que se distribuem por uma área duas vezes e meia maior do que Portugal. A população não indígena é feita de migrantes que chegaram maioritariamente na segunda metade do século XX. Para melhor compreender o que leva os brasileiros a não aceitar os refugiados venezuelanos que ali chegam pela fronteira terrestre, e perceber o impacto destes confrontos nas eleições brasileiras de 7 de outubro, o Expresso entrevistou o investigador Tássio Franchi, que esteve recentemente na fronteira de Pacaraima e na capital estadual, Boa Vista. Franchi é doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília e leciona no Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME).

Há sentimentos de xenofobia em relação aos 50 mil venezuelanos que entraram e permanecem no Brasil nos últimos anos?

Não acredito que exista um sentimento de xenofobia nos brasileiros, como alguns setores da mídia têm avançado. A maioria dos brasileiros jamais encontrou um venezuelano no sinaleiro, nem tem um abrigo de migrantes na cidade onde mora. Houve descontentamentos pontuais em Pacaraima [19 de agosto], que começaram com um rumor de que um comerciante tivesse sido atacado e morto por venezuelanos, versão que não se confirmou, pois, o senhor tinha sido evacuado para o hospital de Boa Vista. Além disso, é complicado falar de xenofobia naquela fronteira, porque há populações binacionais, que vivem um movimento pendular entre as duas nações, e por vezes tem pais e mães brasileiros ou venezuelanos. Fronteiras vivas são lugares onde as pessoas se conhecem, tem relações comerciais e de amizade. A história brasileira é marcada por diversas ondas migratórias desde o período colonial. Portugueses, açorianos, africanos, europeus, japoneses, sírios além de latinos ajudaram a constituir o povo brasileiro. Tensões pontuais devem ser entendidas como um pedido de atenção feito por parte da população [do estado] que convive diariamente com o fluxo de migrantes, e sente que alguns serviços básicos estão aquém do ideal. Mas este é geralmente um processo transitório que tende à acomodação mediante a ação efetiva do Estado [Federal].

O Presidente Temer autorizou a entrada das Forças Armadas em Roraima, para manter a ordem. Quais as consequências?

O decreto assinado pelo presidente, surge na sequência de um pedido feito pela governadora do Estado de Roraima [Suely Campos]. Pessoalmente, não vejo grandes consequências: Primeiro porque o documento [de 28 de agosto] tem um escopo muito limitado no tempo – cerca de duas semanas apenas. Acresce que Roraima não vive uma situação de problemas na segurança pública como a do Rio de Janeiro, já que a Polícia Militar do estado continua a ser capaz de garantir a segurança dos cidadãos.