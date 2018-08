A edição semanal do Expresso, este sábado, conta com uma grande entrevista ao primeiro-ministro, António Costa. Aqui ficam, em vídeo, algumas das respostas dadas ao nosso jornal na conversa de mais de duas horas

Entrevista Luísa Meireles, Pedro Santos Guerreiro e Vítor Matos Foto Ana Baião Vídeo João Santos Duarte e André Atayde

A entrevista ao primeiro-ministro decorreu na segunda-feira de tarde, quando lavrava o incêndio em Monchique, que àquela hora parecia controlado. Foi por aí que começámos, pelos incêndios, mas os desenvolvimentos posteriores levaram a que colocássemos novas perguntas no final da semana, cujas respostas pode ler na edição do Expresso deste sábado.

Os outros grandes temas incidiram sobretudo sobre o que resta da legislatura, incluindo a negociação com os professores depois do verão, e o Orçamento do Estado, a apresentar em outubro. E, claro, a situação política e as eleições de 2019, sobre as quais António Costa fala pela primeira vez como se estivesse em campanha, pedindo votos e deixando recados aos parceiros de esquerda.

Nos seis vídeos aqui colocados, António Costa fala sobre incêndios, sobre o caso Robles (em que “dá uma bicada” no antigo vereador bloquista), sobre o PS e a política de alianças do partido, sobre o futuro da Procuradora-Geral da República. E ainda sobre o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que tem sido muito contestado - mas Costa mostra-se firme na intenção de o segurar. Fala-se ainda sobre a política de pensões e o que o Governo prepara para o próximo Orçamento do Estado.

Sobre os incêndios

Sobre as pensões de reforma

Sobre a Procuradora-Geral da República

Sobre o Partido Socialista

Sobre o caso Robles

Sobre o sector da Saúde