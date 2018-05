Presidente da Assembleia da República já recebeu um pedido da Associação de Vítimas de Pedrógão Grande para que daqui para a frente todos os dias 17 de junho sejam consagrados à memória de quem perdeu a vida em incêndios florestais. Se os partidos não acolherem a ideia, avança uma petição popular. Porque, dizem, a memória é apenas o que lhes resta

Texto Christiana Martins

“É tempo de fazer as pazes com o território, bem como é tempo de reconstrução de um certo futuro em paz com a memória dos nossos entes queridos.” É assim que começa a carta enviada esta quinta-feira aos gabinetes do Presidente da República, do primeiro-ministro, para o presidente da Assembleia e para os grupos parlamentares, propondo que, a partir deste ano e daqui para a frente, todos os dias 17 de junho sejam dedicados às pessoas que perderam a vida em incêndios florestais.

A iniciativa partiu da Associação de vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) e resulta de uma decisão tomada por unanimidade na última assembleia geral da organização, realizada no domingo. Os ofícios seguiram e, se a ideia não for acolhida pelos partidos, a quem cabe apresentar a proposta no Parlamento, Nádia Piazza, presidente da AVIPG, diz que será convertida numa petição e serão recolhidas assinaturas.

Um Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais em Portugal, de forma a que, como diz a carta a que o Expresso teve acesso, não se esqueçam os “cidadãos, homens, mulheres e crianças, bombeiros e militares”, os que “sucumbiram ao longo das décadas ao flagelo dos incêndios em Portugal”.