Quatro anos depois, o pai decidiu publicar na sua página do Facebook uma mensagem de parabéns à filha que perdeu para a Jihad.

“Estejas onde estiveres, hoje é o teu dia de aniversário. Tomaste as tuas decisões, para mim erradas, mas é a lei da vida. Fizeste a cama onde te deitaste. Tinhas tudo o que querias, nada podemos fazer para que voltes. Só tu podes decidir quando chegar esse dia. Só tens que dizer. O Pai está para te ir buscar. Mas não são só estes dias que deixas saudade. Feliz Aniversário, Ângela Sofia.”

A mensagem vem acompanhada com uma foto da jiadista quando era apenas uma criança.

Um regresso incerto

Ângela Barreto foi ter com o jiadista Fábio Poças — ou Abdurahman al Andalus — à Síria em agosto de 2014. Os dois jovens nunca se tinham visto antes. O namoro e o noivado fizeram-se online, nas redes sociais. Em comum descobriram o radicalismo islâmico, a oposição ao Ocidente e a nacionalidade portuguesa. Tal como Fábio, que cresceu nos arredores de Lisboa, também Ângela é a única muçulmana da família e converteu-se em tempo recorde, influenciada pelos amigos e pela internet.

A 9 de agosto, aproveitou a ausência da mãe, com quem vivia nos arredores de Utreque, e fugiu de avião, numa viagem sem bilhete de regresso. Dias depois a luso-holandesa estava casada com o jiadista português, no coração do autodenominado califado.

O casal teve dois filhos. Em 2016, Ângela Barreto deu à luz uma menina, num parto feito por cesariana num hospital de Raqqa, na Síria. Apesar de um dos primeiros nomes da bebé ser tipicamente português, o casal optou por lhe dar o apelido Andalus, o mesmo que é usado por Ângela e Fábio e pela maioria dos cidadãos portugueses que combatem no Daesh. Quanto à segunda criança, nasceu há poucos meses, também na Síria.

Pouco ou nada se sabe sobre onde Ângela e Fábio se encontram atualmente. Presume-se que algures em territórios dominados pelo Daesh. Presume-se que ainda vivos. Há pelo menos dois anos, os dois são alvo de um mandado de captura internacional, emitidos por Lisboa e por Amesterdão. Se voltarem para a Europa serão certamente detidos. Fica por saber o que acontecerá aos dois filhos, bem como às mais de vinte crianças com sangue português que se encontram nas mãos do Estado Islâmico. O futuro que têm pela frente é mais do que incerto.