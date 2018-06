Futebol

Arábia Saudita. “Haverá dias em que se calhar Jesus vai dizer: ‘vou fazer a mala e vou-me embora’”

Quim Machado e Valdo Alhinho estiveram sete meses no Al-Batin e adivinham dificuldades para Jorge Jesus enquanto treinador do Al Hilal, com o qual assinou contrato esta terça-feira. “Nesta fase inicial ou se treina às cinco, seis da manhã, depois da reza, ou à noite. De dia é impossível”

Texto Hugo Tavares da Silva

Só lhe tinha acontecido uma vez aquela rotina de fazer a mala, juntar o bilhete de embarque ao cartão de identidade e encher a mochila de ideias. Depois de quase cinco anos em Felgueiras, em que viveu uma subida à Primeira Divisão e uma descida no ano seguinte, Jorge Jesus mudou-se para o União da Madeira. Estávamos em fevereiro de 1998. Ficaria por lá apenas um mês, mas entranhava-se nele a sensação de entrar num avião, furar as nuvens e suspirar por dias melhores. Pouco mais de 20 anos depois, um dos treinadores que mais impacto teve na evolução do jogo em Portugal muda-se para a Arábia Saudita, para treinar o campeão, Al Hilal.

Jesus, um homem de fé no trabalho metódico e inspirado pelo futebol holandês, esteve sempre em destaque desde que, em 2009, aterrou no Estádio da Luz, com promessas de montar uma equipa a jogar o dobro. Conquistou troféus e valorizou muitos jogadores, mas os dissabores andaram sempre ali, de mão de dada, para que a história nunca se transformasse num conto de fadas. Houve dias negros, seja por finais perdidas ou palavras desavindas, mas nada se comparou ao desfecho desta história por terras lusas, com a invasão de 50 adeptos à academia do Sporting. A saída, que já pairava no ar após alegadas divergências com o presidente do clube, era uma questão de tempo. A confirmação da mudança para o Al Hilal chegou na terça-feira. Mas, afinal, o que vai encontrar Jesus na Arábia Saudita?

“A sensação era de que íamos morrer”

Quando Quim Machado aterrou pela primeira vez neste país, em maio de 2017, sentiu um soco em forma de onda de calor e engoliu em seco: “A sensação era de que íamos morrer”. Não dá para estar na rua. Treina-se e joga-se à noite, às vezes com 42º Celsius. Os jogadores sauditas vivem o dia ao contrário, deitam-se de madrugada, apagando as manhãs dos calendários. A organização dos clubes não é a ideal. Por isso tudo, o ex-treinador da Académica que esteve sete meses no Al-Batin considera que Jorge Jesus vai sentir dificuldades para “dar a volta aos jogadores” do Al Hilal.

“Eu acho que é um país muito difícil para se viver”, diz ao Expresso Quim Machado, ex-treinador de clubes como Académica, Belenenses e Vitória de Setúbal. “É uma cultura completamente diferente. Estamos habituados a uma organização de topo mundial e por lá enfrentamos o oposto, são completamente desorganizados. Os europeus têm muita dificuldade na adaptação, ao contrário dos brasileiros e dos africanos.”

O Al-Batin de Machado treinava normalmente ao fim do dia, pelas oito da noite. O inverno amansa o termómetro e passa a haver treinos de manhã e de tarde. “Nesta fase inicial ou se treina às cinco, seis da manhã, depois da reza, ou à noite. De dia é impossível”, explica.