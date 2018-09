Investigação

E-toupeira: oficial de justiça foi pago com acesso ao anel VIP do Estádio da Luz

Acusação diz que José Augusto Silva foi corrompido com acesso à mais exclusiva tribuna VIP do Estádio da Luz. Proibição de participação no campeonato é uma possibilidade real

Texto Hugo Franco, Pedro Candeias e Rui Gustavo

A acusação do Ministério Público no processo e-toupeira alega que o funcionário José Augusto Silva teve como contrapartida do Benfica o acesso ao anel VIP do clube. Isto é, um lugar no estádio junto à tribuna presidencial, à elite do clube e aos seus convidados. De acordo com a descrição do próprio site do Benfica, o anel VIP do estádio tem sete mil lugares "especiais", quer "pela sua localização, quer pelo "tipo de cadeiras de elevado conforto" e "restantes benefícios associados".

O MP pediu o afastamento imediato do oficial de justiça - que está preso preventivamente - e acusa-o de se ter deixado corromper e de ter passado a Paulo Gonçalves informação sobre processos em segredo de justiça que envolviam não só o Benfica, como também os rivais FC Porto e Sporting. O outro funcionário judicial acusado, Júlio Loureiro, é também observador de árbitros e o MP também pediu o seu afastamento imediato.

De acordo com a acusação, José Augusto Silva acedeu 385 vezes a processos em segredo de justiça usando a password adormecida de uma magistrada e a de dois funcionários judiciais que chegaram a ser suspeitos mas foram ilibados pelo MP.

Contactado pelo Expresso, o advogado de José Augusto Silva garante que ainda não foi notificado da acusação.

BENFICA PODE SER SUSPENSO

O "Correio da Manhã" e o "Jornal de Notícias" desta quarta-feira dizem que na acusação o MP pede uma suspensão de participação no campeonato de seis meses a três anos para o Benfica, De acordo com o que a Tribuna Expresso apurou junto de fonte judicial, a suspensão é uma possibilidade que resulta do facto de a Benfica SAD ter sido acusada de "recebimento indevido de vantagem" que pode ter como consequência a referida proibição. É uma possibilidade real.

CONSELHO DE DISCIPLINA DA FPF ABRE INQUÉRITO

Entretanto, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta quarta-feira a instauração de um processo de inquérito, com base num comunicado judicial, depois de o Ministério Público ter divulgado a acusação do processo "e-toupeira".

"Instaurado processo de inquérito, por decisão do presidente do CD, de 5 de setembro de 2018, com base em comunicado de autoridade judiciária e notícias na comunicação social. O processo foi enviado, hoje, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, mantendo-se em segredo até ao fim do inquérito", lê-se no comunicado do órgão disciplinar da FPF.