GUIAS EXPRESSO

Para conhecer e amar Portugal

A partir do próximo sábado, e até 25 de Agosto, o Expresso oferece todas as semanas um guia com o melhor de Portugal. E, ainda, um mapa do país que precisamos (re)descobrir

É já no próximo sábado que o Expresso começa a oferecer a todos os seus leitores oito guias sobre o melhor do país. Na primeira semana, além do primeiro guia (dedicado às praias) e da habitual caixa arquivadora que acomoda cada coleção, será também distribuído um mapa de Portugal, igualmente grátis. Vale a pena chegar às bancas mais cedo este sábado, pois estará disponível o guia dedicado às Praias de Portugal que, neste caso, terá a "curadoria" de Tiago Pires, mais conhecido como Saca, um dos mais notáveis surfistas portugueses.

Para os leitores do Expresso Diário, há uma oferta especial. Publicamos já esta quinta-feira, e em exclusivo, o texto assinado por Tiago Pires onde o surfista revela as suas escolhas.

Ao longo das restantes páginas de cada um destes guias, os leitores são convidados a (re)descobrir as mais retemperadoras praias, a mergulhar nos mais límpidos rios, a aventurar-se pelos castelos e palácios nacionais e a perder-se nas mais cosmopolitas cidades do país. De fora não ficam as aldeias do interior, os parques naturais e as serras, repletas de verde, sem esquecer as ilhas, verdadeiras pérolas turísticas que constituem um destino de férias incontornável.

Mais do que uma simples lista de destinos, os “Guias Expresso” pretendem ser uma companhia inseparável para as férias, em qualquer época do ano. É também sugerido um código de conduta adequado a cada destino, conselhos básicos de preservação da natureza e do património, e ainda produtos essenciais para usar em qualquer destino ou ocasião.

Cada um dos “Guias Expresso”, distribuídos gratuitamente com cada uma das edições do semanário até dia 25 de agosto, inclui ainda um texto introdutório da autoria de alguns dos maiores conhecedores do país, como sejam Guta Moura Guedes, Adolfo Mesquita Nunes, Tiago Pires, Inês Meneses, Sérgio Conceição, Teresa Conceição, Joana Vasconcelos ou Dionísio Pestana, recentemente galardoado com o Prémio Carreira Boa Cama Boa Mesa.