Muitos cidadãos que vivem na Grande Lisboa entram na capital usando comboio e metro. Mas o peso do automóvel continua a aumentar: eles entram em Lisboa por todos os lados

Texto Vítor Andrade

Há um par de meses, o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, dizia ao Expresso que tinha o carro na palma da mão. José Mendes referia-se ao telemóvel, ou melhor, ao que pode fazer através do telemóvel na cidade de Lisboa: “carsharing” (carros partilhados), chamar táxis, uber, partilha de bicicletas... O exemplo de José Mendes é no entanto minoritário. O peso do automóvel na cidade é cada vez maior. Cerca de 370 mil entram todos os dias na capital - e entram por todos os lados.

Quem circula em Lisboa de automóvel já terá notado que, nas intermináveis filas de trânsito matinais e ao final da tarde, a maioria dos carros ao seu lado transporta apenas uma pessoa – o condutor. É para combater esta prevalência do veículo individual que os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa propuseram ao governo uma descida drástica dos passes sociais, a financiar pelo Orçamento do Estado. Na base desta proposta esteve uma análise à situação atual dos fluxos de acesso a Lisboa.

Margem Sul não é “um deserto”

Dados recolhidos pela Câmara Municipal de Lisboa revelam que uma grande parte dos veículos que entram todos os dias na capital provêm da margem sul do Tejo: 104 mil veículos, cerca de três quartos dos quais pela Ponte 25 de Abril (ver infografia). Já da autoestrada do norte (A1) entram 101 mil, a que somam mais 67 mil que entram por norte através da A8. Da linha de Caacais entram 80 mil (A5) e da Sintra são 67 mil (IC19).

Como é que se reduz o volume de tráfego automóvel na cidade? Parece simples de dizer: proporcionando alternativas. Num estudo da Câmara de Lisboa a que o Expresso teve acesso, os concelhos à volta da cidade de onde vêm menos carros são precisamente aqueles que dispõem de transporte pesado: metropolitano e comboio.